Умную колонку от Mail.ru доставят за 15 минут 

Mail.ru Group открыла экспресс-доставку умных колонок с голосовым ассистентом Маруся. Устройство можно заказать через приложение для экспресс-доставки продуктов «Самокат» и в специальном разделе в приложении Delivery Club.

Курьеры «Самоката» доставят Капсулу до двери за 15-30 минут. Быстрая доставка бесплатна и доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга, чьи адреса входят в зону покрытия сервиса. Для заказа достаточно установить мобильное приложение «Самоката» и выбрать в нем нужный адрес. Также оформить заказ можно через приложение Delivery Club — устройства появятся в специальном разделе с экспресс-доставкой продуктов. В дальнейшем к ускоренной доставке будет подключен интернет-магазин Капсулы.

Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group:

«Мы начали продажи умной колонки в онлайн-формате, и наша основная задача сделать ее покупку максимально комфортной для пользователя, в том числе предоставить ему оптимальные сроки доставки. Благодаря включению “Самоката” в экосистему Mail.ru Group мы смогли реализовать практически мгновенную доставку устройства».

Цена колонки при покупке через «Самокат» останется прежней — 7990 рублей.

Напомним, Mail.ru Group открыла продажи своей умной колонки с голосовым ассистентом Маруся 22 апреля 2020 года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через ВКонтакте и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности.

В апреле 2020 года совместное предприятие Mail.ru Group в сфере транспорта и еды объявило о подписании обязывающей документации по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат». Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 г. после одобрения ФАС России. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%.