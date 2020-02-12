Неподтверждённый апдейт Google: колебания продолжаются

Зарубежные вебмастера продолжают активно обсуждать последнее крупное, но по-прежнему не подтверждённое обновление Google.

Уже прошло около 5-6 дней с момента его предполагаемого запуска, но колебания в выдаче до сих пор продолжаются, что подтверждают и сообщения владельцев сайтов на различных площадках, и данные инструментов отслеживания SERP.

Эксперты отрасли отмечают, что эта ситуация нетипична для обновлений Google, даже для Core Updates – чтобы такие крупные колебания длились так долго.

Инструменты мониторинга SERP

На форумах WebmasterWorld и Black Hat World обсуждения продолжаются. В Twitter также появляются новые сообщения.

Консультант G-Squared Interactive Гленн Гейб высказал предположение, что это может быть какой-то тест, а не апдейт. Так, по одному из наблюдаемых им сайтов позиции то падают, то возвращаются:

And just to be clear what you're seeing there, hourly trending shows the site dropping heavily at very specific times, only to return completely after about 22-24 hours. Rankings dropped heavily, only to return. Again, looks like Google was testing something. Crazy. 🙂 https://t.co/HZgcopeOpX — Glenn Gabe (@glenngabe) February 11, 2020

Мэри Хейнс также считает последнее обновление нетипичным и «странным». В Twitter она рассказала о значительных улучшениях по ряду клиентов, но отметила, что объяснить их сложнее, чем обычно:

February 7 was a very strange Google update. We have several clients with nice improvements in rankings for important keywords, but so far, it's harder than usual to explain why.



I'll be sharing my early thoughts in newsletter tomorrow. pic.twitter.com/Ap9Gr5dKeP — Marie Haynes (@Marie_Haynes) February 11, 2020

В Google по-прежнему никак не комментируют эту ситуацию.