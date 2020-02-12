Неподтверждённый апдейт Google: колебания продолжаются

Зарубежные вебмастера продолжают активно обсуждать последнее крупное, но по-прежнему не подтверждённое обновление Google.
Уже прошло около 5-6 дней с момента его предполагаемого запуска, но колебания в выдаче до сих пор продолжаются, что подтверждают и сообщения владельцев сайтов на различных площадках, и данные инструментов отслеживания SERP.
Эксперты отрасли отмечают, что эта ситуация нетипична для обновлений Google, даже для Core Updates – чтобы такие крупные колебания длились так долго.
Инструменты мониторинга SERP
На форумах WebmasterWorld и Black Hat World обсуждения продолжаются. В Twitter также появляются новые сообщения.
Консультант G-Squared Interactive Гленн Гейб высказал предположение, что это может быть какой-то тест, а не апдейт. Так, по одному из наблюдаемых им сайтов позиции то падают, то возвращаются:
Мэри Хейнс также считает последнее обновление нетипичным и «странным». В Twitter она рассказала о значительных улучшениях по ряду клиентов, но отметила, что объяснить их сложнее, чем обычно:
В Google по-прежнему никак не комментируют эту ситуацию.
Прокомментировать