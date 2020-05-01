АКАР: в апреле 43% рекламных агентств урезали зарплаты сотрудникам

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) исследовала влияние пандемии Covid-19 на рынок рекламы, проведя опрос среди рекламных агентств в апреле 2020 года и сравнив их ответы с опросом, проведенным в марте.

В частности, АКАР спрашивала о мерах, которые принимают компании для снижения расходов на фоне пандемии.

В апреле 71% опрошенных заявили о сокращениях расходов на офис, 43% урезали зарплаты, еще 21% рассказали об увольнениях.

«Нет заказов, нет нужды в сотрудниках», — приводит ассоциация один из ответов.

О том, что в компании не было заметных изменений, сказали лишь 7% респондентов.

Около 80% опрошенных заявили, что их партнеры начали сокращать рекламные бюджеты, в марте таких ответов было 57%. Еще 59% респондентов рассказали об отмене новых контрактов, а 87% — о переносе бюджетов на более поздние сроки.

Около 77% опрошенных АКАР агентств заявили, что начнут или продолжат сокращать зарплаты или персонал в случае ухудшения ситуации в 2020 году. 72% планируют сократить арендные платежи и другие расходы, 25% — перепрофилировать бизнес, а 9% допустили закрытие компании.

При улучшении ситуации 53% респондентов рассчитывают частично вернуться к работе, как это было до коронавируса. На то, что ситуация в компании вновь станет, как до кризиса, надеются только 7% респондентов.

Отметим, что согласно исследованию биржи Workspace, 40% фрилансеров, предоставляющих SEO-услуги, к началу июня потратят все свои сбережения.