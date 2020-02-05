Google: длина URL не является фактором ранжирования

Длина URL не является фактором ранжирования Google. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер, отвечая на вопрос одного из специалистов в Twitter.

Автор вопроса отметил, что многие из его автоматически сгенерированных URL-адресов длиннее, чем рекомендуют большинство оптимизаторов, и поинтересовался, насколько это плохо с точки зрения Google.

По словам Мюллера, для Google это неважно.

URL length is not a ranking fraction. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 5, 2020

Напомним, что Google может без проблем обрабатывать URL длиной до 1000 символов. При этом в SEO обычно рекомендуется делать URL короткими и избегать слишком большой длины.

Добавим также, что при индексировании URL с дополнительными параметрами Google затем удаляет эти параметры, сокращая длину URL.