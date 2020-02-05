Google: длина URL не является фактором ранжирования

Длина URL не является фактором ранжирования Google. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер, отвечая на вопрос одного из специалистов в Twitter.
Автор вопроса отметил, что многие из его автоматически сгенерированных URL-адресов длиннее, чем рекомендуют большинство оптимизаторов, и поинтересовался, насколько это плохо с точки зрения Google.
По словам Мюллера, для Google это неважно.
Напомним, что Google может без проблем обрабатывать URL длиной до 1000 символов. При этом в SEO обычно рекомендуется делать URL короткими и избегать слишком большой длины.
Добавим также, что при индексировании URL с дополнительными параметрами Google затем удаляет эти параметры, сокращая длину URL.
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