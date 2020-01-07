В работе инструмента «Параметры URL» в Search Console произошёл сбой

Зарубежные вебмастера заметили, что инструмент «Параметры URL», доступный в старой версии Search Console, возвращает неверные данные.
В частности, инструмент может показывать нулевые или заниженные значения по количеству параметров, что не соответствует реальности.
Так, например, один из SEO-специалистов написал в Twitter, что по крупным e-commerce сайтам должно отображаться больше 100 параметров, а он видит только несколько или вообще ничего.
Жалобы на сбой в работе инструмента начали появляться в сети в последние 24 часа.
Сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил наличие проблемы и отметил, что инженеры уже работают над её решением.
Больше примеров:
Напомним, что ранее Google призвал с осторожностью использовать инструмент «Параметры URL».
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