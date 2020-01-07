В работе инструмента «Параметры URL» в Search Console произошёл сбой

Зарубежные вебмастера заметили, что инструмент «Параметры URL», доступный в старой версии Search Console, возвращает неверные данные.

В частности, инструмент может показывать нулевые или заниженные значения по количеству параметров, что не соответствует реальности.

Так, например, один из SEO-специалистов написал в Twitter, что по крупным e-commerce сайтам должно отображаться больше 100 параметров, а он видит только несколько или вообще ничего.

Hi @JohnMu — Did something change in GSC's URL Parameter handling area? Seeing little to no parameters where there was once 100+ parameters for large e-com sites. 🤔 pic.twitter.com/I3D6BIzXmD — Ryan Mews (@RyanMews) January 2, 2020

I just double checked again this morning to see if anything changed for the original two examples I provided and nothing has changed. For as large as these two e-com sites are, typically there are hundreds of parameters mentioned. — Ryan Mews (@RyanMews) January 6, 2020

Жалобы на сбой в работе инструмента начали появляться в сети в последние 24 часа.

Сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил наличие проблемы и отметил, что инженеры уже работают над её решением.

There's some weirdness with the data shown there, we're working on getting that resolved. Sorry for the confusion! — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 7, 2020

Больше примеров:

I'm seeing the same. About the usual number of parameters on the list… But, the number of "URLs monitored" is now completely empty. Which is very odd for this site.



(Nothing abnormal with our log files / crawl activity) pic.twitter.com/TVErpZi6n5 — Jeff Flowers (@Bukowsky) January 6, 2020

Напомним, что ранее Google призвал с осторожностью использовать инструмент «Параметры URL».