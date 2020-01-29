Google запустил новую версию инструмента удаления URL в Search Console

Google объявил о запуске обновлённой версии инструмента удаления URL в Search Console.

Ранее этот инструмент позволял только временно удалять страницы сайта из результатов поиска. Теперь в нём также будут доступны данные по запросам по устаревшему контенту и фильтрации средствами Безопасного поиска.

Временное удаление страниц из результатов поиска

Как и прежде, владельцы сайтов могут временно удалять отдельные страницы из результатов поиска Google.

Эта функция не подходит для тех случаев, когда страницы нужно скрыть на несколько дней или недель. Инструмент блокирует URL на срок до 6 месяцев.

С помощью инструмента владельцы сайтов также могут отправить запрос на удаление кешированной копии страницы.

Устаревший контент

Теперь вебмастера также могут видеть все запросы на обновление или удаление устаревших результатов поиска, поданные в отношении сайта за последние полгода с помощью специального инструмента.

Инструмент для удаления устаревшего контента применяют пользователи, которые не являются владельцами сайта.

Фильтрация Безопасным поиском

Если отдельные страницы сайта были помечены как контент для взрослых, то теперь историю этих запросов можно найти на вкладке «Фильтрация Безопасным поиском».

Подробнее об обновлённом инструменте удаления URL можно прочитать в Справке Search Console.

Отметим, что ранее функция временной блокировки URL была доступна только в старой версии сервиса.