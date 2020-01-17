Google показывает неправильный URL в поисковых сниппетах

Зарубежные вебмастера заметили, что Google начал показывать неправильный URL в поисковых сниппетах в отдельных случаях.
В частности, поисковик добавляет префикс «www» туда, где его не должно быть. Например, при поиске по запросу [harwoods] в сниппете отображается адрес «harwoods.www.uk.com», тогда как на самом деле он выглядит так: www.harwoods.uk.com.
В русскоязычной выдаче:
Ещё один пример:
При этом по клику на результат пользователь попадает на указанную страницу. Однако неправильный адрес может вводить в заблуждение.
Сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что инженеры поиска в курсе этой проблемы и уже работают над её решением:
Напомним, ранее зарубежные специалисты заметили, что Google индексирует собственный кеш. На данный момент поисковик уже исправил эту ошибку.
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