Google показывает неправильный URL в поисковых сниппетах

Зарубежные вебмастера заметили, что Google начал показывать неправильный URL в поисковых сниппетах в отдельных случаях.

В частности, поисковик добавляет префикс «www» туда, где его не должно быть. Например, при поиске по запросу [harwoods] в сниппете отображается адрес «harwoods.www.uk.com», тогда как на самом деле он выглядит так: www.harwoods.uk.com.

В русскоязычной выдаче:

Ещё один пример:

При этом по клику на результат пользователь попадает на указанную страницу. Однако неправильный адрес может вводить в заблуждение.

Сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что инженеры поиска в курсе этой проблемы и уже работают над её решением:

Thanks! The team is aware of this issue and working to resolve it. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 17, 2020

Напомним, ранее зарубежные специалисты заметили, что Google индексирует собственный кеш. На данный момент поисковик уже исправил эту ошибку.