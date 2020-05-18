В США готовятся выдвинуть антимонопольные обвинения против Google

Группа генеральных прокуроров штатов США планирует позже в этом году подать антимонопольный иск против Google. Об этом сообщает Reuters.

Министерство юстиции США (DOJ) также намерено выдвинуть антимонопольные обвинения против компании – уже этим летом.

На фоне этих новостей акции холдинга Alphabet, владеющего Google, на послебиржевых торгах в пятницу, 15 мая, упали на 1,5%.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton), который возглавляет расследование от группы штатов, заявил, что следователи уже провели беседы с компаниями, которые пострадали от антиконкурентных действий Google. Он также заверил, что эпидемия коронавируса не замедлила антимонопольное расследование.

По словам Пакстона, расследование планируется завершить к осени этого года. Если оно покажет, что подача иска в суд имеет смысл, то это будет сделано вскоре после этого.

Пакстон также добавил, что не исключает никаких возможных мер в отношении компании, включая разделение её бизнеса на части.

В Google в свою очередь заявили, что продолжают содействовать продолжающимся расследованиям со стороны DOJ и генерального прокурора Пакстона, и на данный момент больше ничего не могут добавить.

В Министерстве юстиции США пока не ответили на запрос о комментарии.

Как сообщалось ранее, DOJ расследует деятельность всех четырёх крупнейших интернет-гигантов в США – Google, Facebook, Amazon и Apple, а Федеральная торговая комиссия – Facebook и Amazon.

Что касается расследования, проводимого прокурорами штатов, то оно сосредоточено на Google и Facebook.

Google подтвердил, что попал под антимонопольное расследование DOJ, в сентябре 2019 года.

В том же месяце стало известно, что прокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против Google, возглавляемому Кеном Пакстоном.