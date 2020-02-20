В США требуют от Facebook вернуть $9 млрд неуплаченных налогов

Налоговое управление США (US Internal Revenue Service, IRS) подало иск в суд против Facebook. Ведомство утверждает, что компания задолжала $9 млрд неуплаченных налогов. Об этом сообщает Reuters.

В основе иска – сделка, заключенная в 2010 году между Facebook и его дочерней компанией в Ирландии, которую корпорация использует для снижения налоговой нагрузки.

IRS утверждает, что Facebook недооценил интеллектуальную собственность, которую он продал своей дочерней компании, и таким образом уклонился от выплаты миллиардов долларов налогов.

Для дачи показаний будут вызваны технический директор Facebook Майк Шропфер (Mike Schroepfer), директор по AR и VR Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) и ещё три других руководителя.

Facebook ожидает, что судебный процесс продлится 3-4 недели.

В комментарии The Verge представитель компании заявил, что сделка, на которую ссылается IRS, была заключена в то время, когда у Facebook ещё не было дохода от мобильной рекламы, а международный бизнес только «зарождался». Поэтому претензии ведомства в компании считают необоснованными.