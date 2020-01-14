Зарубежные вебмастера заметили, что Google обновил агентов пользователя Googlebot. Теперь они отображают актуальную версию браузера Chrome.
Директор по органическому поиску Peak Ace AG Бастиан Гримм (Bastian Grimm) начал видеть новые user-agents с 12 января:
Напомним, что ограниченное тестирование новых агентов пользователя было начато около месяца назад. Ещё раньше, в октябре, поисковик заявил, что они будут запущены в декабре.
Похоже на то, что запуск уже состоялся. В каком масштабе – по всему миру или только в отдельных странах — пока неизвестно.
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