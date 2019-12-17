Google начал запуск обновлённых агентов пользователя для Googlebot

В октябре Google сообщил, что обновит агентов пользователя Googlebot, чтобы они отображали актуальную версию браузера Chrome, в декабре. На днях поисковик приступил к запуску этого обновления, но пока в качестве эксперимента – т.е. в ограниченном масштабе. Об этом заявил сотрудник компании Мартин Сплитт в Twitter.

The experiment is rolling out, but you might not see it immediately 🙂 //cc @rustybrick who asked a similar Q — 😎Martin Splitt is on staycation 😎 (@g33konaut) December 16, 2019

По словам Сплитта, в скором времени вебмастера начнут видеть новый user-agent в журналах сервера, но не все. Полный запуск ожидается позже в этом месяце.

Напомним, что Google представил новый, «вечнозелёный» Googlebot, который теперь всегда будет работать на базе последней версии Chrome, в мае. С деталями обновления можно ознакомиться здесь.