Яндекс.Диалоги ускорили публикацию навыков для Алисы

Создание навыков под Алису — это процесс, состоящий из многих этапов. Некоторые из них очень долгие. На создание качественного и востребованного навыка разработчику приходится тратить много часов, после этого ждать прохождения модерации и публикации.

Команда Яндекс.Диалогов существенно сократила время на публикацию навыков, теперь она занимает 5-10 минут вместо нескольких часов.

Напомним, с осени прошлого года любой разработчик или компания могут размещать свои голосовые навыки для Алисы в Яндекс.Облаке совершенно бесплатно.

В феврале 2020 года Яндекс.Диалогах появились донаты для разработчиков голосовых приложений Алисы. Теперь любой желающий может поддержать разработчиков и их проекты — переведя денежные средства через специальную форму, расположенную на странице навыка в каталоге Алисы.

