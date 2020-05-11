Опытом делится команда TRINET.Group.
Эта история о том, как мы помогли клиенту заработать почти 6 000 000 рублей за два месяца, а после его потеряли, потому что у него не хватило ресурсов справиться с входящим потоком клиентов.
Вводные данные:
- Клиент оказывает услуги по продаже и доставке продуктов питания, органической косметики и бытовых средств
- Старт работ — 24 февраля 2020 г.
- Завершение работ по проекту 30 апреля 2020 г. по инициативе клиента
Задача №1. Вывести сайт из-под фильтра
На старте мы получили сайт с негативной историей (см. график выше). Чтобы устранить падение, первым делом нужно было выяснить причину негативного тренда.
Какие симптомы?
С февраля 2019 года у проекта началось падение трафика. Количество визитов из Яндекса с февраля 2019 г. по февраль 2020 г. сократилось с 3000 до 600 в месяц.
Была выдвинута гипотеза, что причина падения трафика — это бан из-за некачественных текстов.
Что было сделано за первые 2,5 недели:
- Изучены все оповещения в Яндекс.Вебмастере.
- Проанализирована динамика трафика за предыдущие 2 года.
- Проанализированы даты внесения изменений на страницы сайта.
- Налажено общение с техподдержкой Яндекса для получения финального ответа о заспамленности страниц сайта.
- Проведено тестирование текстовых свойств сайта в которое вошли:
- Проверка уникальности контента в рамках сайта и индексации поисковых систем.
- Определение степени «заспамленности» текстов на наличие ключевых слов.
- Проверка форматирования страниц на соответствие требованиям поисковых систем.
- Обнаружено, что предыдущая SEO-компания размещала тексты на страницах Категорий и Информационных разделах с высоким содержанием ключевых слов:
- Интентов было в 2-3 раза больше нормы.
- Ключевые вхождения была неестественные, т.е. ключевой запрос не был адаптирован под предложение, а использовался в прямом вхождении.
- Сделано предположение, что удаление текстов поможет снять фильтр с сайта.
- В течение одного дня было удалено ~ 250 текстов со страниц Категорий и Информационных разделов.
- Страницы отправлены на переобход.
- Отправлена заявка в Яндекс.Вебмастер на снятие санкций.
С 13 марта 2020 года трафик из Яндекса показал рост:
Задача №2. Быстро восстановить трафик
Параллельно с работами по выводу сайта из-под фильтра, решено было сделать упор на устранение основных технических проблем, влияющих на индексацию сайта поисковыми системами.
Что было сделано за первые 4 недели:
1. Проведен технический аудит по 256 пунктам. Среди которых:
- Проверка и анализ robots.txt и Sitemap
- Поиск и определение аффилиатов, «зеркал» проекта, технических дублей
- Проверка мета-тегов noindex,nofollow rel=canonical, rel=nofollow и др.
- Проверка ЧПУ
- Проверка работы обработчиков 404, 301,302 и других ответов сервера
- Проверка сайта на вирусы
- Проверка корректности работы сервисов Яндекс и Google Вебмастер, Яндекс.Справочник, Google Мой бизнес, Яндекс.Метрика и Google Analytics (настройка целей, вебвизор, др.)
- Проверка пагинации
- Проверка скорости загрузки сайта
2. Проведены работы по устранению 48 наиболее значимых ошибок, например:
- Работы по увеличению скорости загрузки сайта
- Корректировка перелинковки для сохранения веса страниц
- Закрытие части внешних ссылок от индексации, чтобы сайт не передавал свой вес другим ресурсам
- Настройка пагинации, чтобы на сайте не было дублей страниц и мета-тегов
- Внедрение микроразметки для повышения релевантности страниц для поисковых систем и пользователей, настройка в поисковой выдаче, вывод контактов магазинов
- Работы по микроразметке отзывов
- Удаление 37 адалт-ссылок
3. Первичная оптимизация мета-тегов:
- Формирование кластеров поисковых запросов
- Распределение запросов по страницам
- Разработка, утверждение и размещение мета (Title, Description, H1) для товаров и категорий
К концу апреля количество визитов из Яндекса выросло в 5 раз.
На графике — изменение трафика с февраля 2019 года по 30 апреля 2020 года.
За 2 месяца работ по проекту фактически удалось вернуть показатели февраля 2019 года.
Задача №3. Проанализировать эффективность рекламных каналов (SEO и контекст)
Для анализа показателей по количеству визитов, покупок и доходности каналов мы обратились к данным электронной коммерции.
Исходные данные:
- Период работы по проекту — 24.02.2020 г. — 30.04.2020 г.
- Стоимость работ:
- по SEO — 65 000 руб./мес.
- по контексту — 80 000 руб./мес. (абонентская плата 20 000 руб./мес.+ бюджет 60 000 руб./мес.)
- Трафик за этот период:
- SEO — 10 637 визитов
- Контекст — 15 548 визитов
- Количество покупок:
- SEO — 640
- Контекст — 305
Анализ показал:
- Количество покупок из канала SEO больше в 2 раза, чем из контекста
- Средний доход от покупки из канала SEO выше на 20%, чем из контекста
- Доход из канала SEO выше в 2,5 раза, чем из контекста
В апреле 2020 года у многих компаний начались проблемы с продажами своих услуг.
С учетом кризиса на потребительском рынке, мы показали отличные результаты. Поэтому, демонстрируя 30 апреля эти данные клиенту, мы ожидали услышать решение о продолжении работ по рекламным каналам.
Но клиент ушел.
Нет, не потому, что у него бизнес закрылся из-за COVID-19. И не потому, что он ожидал падения спроса из-за #коронакризиса. Просто потому, что его бизнес не был готов к такому резкому росту.
Такое бывает.
У клиента не оказалось достаточных производственных мощностей для обработки возрастающего спроса, сгенерированного нашей работой.
Что нужно было клиенту?
- Больше операторов
- Больше курьеров
- Больше производство
- Больше сырья и товаров
Возможно, интернет-агентствам пора выходить из зоны комфорта под названием «Мы вам только трафик и клиентов приводим — а все остальное вопрос клиента».
Вероятно, агентство должно прогнозировать увеличение спроса и помогать клиенту перестроить свой бизнес в кратчайшие сроки под этот рост. По крайней мере, заказчики ожидают подобной помощи от интернет-агентств. И это уже вполне сформированный спрос. А по закону рынка, если есть спрос — будет и предложение.
Правда, если агентство будет делать весь бизнес-процесс от привлечения клиентов до выстраивания производства, зачем ему тогда нужны заказчики?
Тут нам будет интересно узнать ваше мнение (обязательно пишите в комментариях).
Однако вернемся к цифрам из таблицы:
Если бы клиент все-таки продолжил с нами работу, каким должен был бы быть следующий наш шаг?
Смотря на эти данные, можно сделать вывод, что следует отказаться от контекста в пользу SEO. Однако, это ошибочный вывод.
В случае переноса всех бюджетов в один канал — SEO, мы не получим кратного роста данного канала. При этом потеряем поток клиентов из другого канала, пусть и не столь эффективного как SEO, но, тем не менее, прибыльного и приносящего весомый ежемесячный доход.
При анализе каналов важно понимать конечную задачу. Также важно понимать, что все каналы разные и имеют разные качественные метрики.
Ваша цель не выбрать один самый эффективный канал и бросить в него все средства. Ваша задача выявить те каналы, у которых основные показатели KPI бьются с вашей бизнес-математикой.
Вам необходимо выявить те каналы, у которых показатели доходности позволяют вести эффективный и прибыльный бизнес — Задача № 1.
Задача № 2 — определить каналы, показатели которых явно ниже ваших пороговых значений. Такие каналы нужно детально изучить и привести к показателям, удовлетворяющим вашим KPI, или просто отключить.
Заключение
В заключение хотим пожелать вам перестать тратить деньги на рекламу, и начать в нее инвестировать.
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