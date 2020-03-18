Россия рассматривает варианты ужесточения налоговой нагрузки на иностранных ИТ-гигантов

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), в руководство которого входит помощник президента России Максим Орешкин, проанализировали возможные сценарии реформирования налогообложения ИТ-гигантов в России и оценили преимущества и недостатки каждого из подходов.

По их мнению, России следует перестраховаться на случай провала поисков единого для всех стран подхода к распределению налогов цифровых корпораций и внедрить собственный цифровой налог.

Ряд государств, включая Великобританию, Францию, Италию, не дожидаясь глобального консенсуса, в одностороннем порядке уже ввели собственные цифровые налоги. Российский Минфин осенью 2019 года также начал прорабатывать варианты ужесточения налоговой нагрузки на международные ИТ-корпорации.

Ведомство хочет изменить существующие подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

По мнению аналитиков ЦСР, введение собственного цифрового налога:

увеличит доходы государства

уравняет условия для бизнеса, поддержав отечественные цифровые компании

подстрахует на случай, если механизм единого для всех стран подхода к налогообложению будет распространяться не на все ИТ-корпорации

Кроме того, по предварительной оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), дополнительные доходы от введения механизма в группе стран, в которую входит и Россия, составят в среднем около €390 млн в год. Односторонний цифровой налог принесет стране больше поступлений, отмечают в ЦСР, потому что по модели ОЭСР страны делятся друг с другом правом взимать налоги.

Разработка цифрового налога, по оценке экспертов, может занять около года.

Напомним, закон о введении НДС на продажи электронных услуг, так называемый «налог на Google», был подписан российским президентом 4 июля 2016 года. С 1 января 2017 года закон вступил в силу и иностранные IT-компании начали платить в России НДС в размере 18%.

Всего за время введения нормы, на учет в налоговые органы встали около 2 тыс. компаний.

