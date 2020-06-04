В myTarget появилось массовое добавление и исключение георегионов

В рекламном кабинете myTarget появилась возможность массового добавления и исключения городов и регионов. Обновление упростит настройку рекламы и поможет сэкономить время на создание кампаний с таргетингом по географии.

Для таргетинга на несколько регионов или городов достаточно нажать на кнопку «Добавить несколько…» в разделе «География» при создании кампании.

В открывшемся окне нужно вписать через запятую регионы или города, которые нужно добавить или исключить. Для этого нужно указать ID или название региона на языке аккаунта.

Для исключения регионов и городов перед их названием нужно добавить знак минуса — «-».

Примеры:

«Россия, -Сочи, -Тверь» — В таком случае кампании будут показаны на всю Россию за исключением Сочи и Твери.

«70, -5506, 468» — Объявления будут показаны на пользователей, которые проживают в Московской области (70) и Республике Крым (468), но не проживают в Москве (-5506).

При этом важно помнить, что исключение региона приоритетнее, чем включение. Так, при настройке показа рекламы в Москве и Московской области с исключением трансляции по России, объявления будут показаны везде в других странах, кроме России.

Подробнее о возможностях таргетинга по географии можно прочесть здесь.

Напомним, в конце апреля на платформе myTarget появился автоматический подбор синонимов для контекстного таргетинга. С его помощью рекламодатели могут увеличить охват релевантной аудитории при помощи актуальных контекстных фраз.