В Яндекс.Директе стартовала новая бонусная программа

С началом лета Яндекс.Директ открывает новую программу бонусов за размещение рекламы. По ней рекламодатели получат от 4% до 10% от всего бюджета рекламных кампаний с использованием настроек из условий программы.

Участвовать могут все российские рекламодатели без ограничений — не важно, размещают они рекламу самостоятельно или пользуются услугами агентства. Бонус начисляется на баланс в Директе и не передается на другие аккаунты.

Бонусы по программе принесут следующие настройки:

Реклама мобильных приложений — 10%

Автостратегии — 8% «Оптимизация конверсий», «Оптимизация рентабельности», «Оптимизация количества конверсий для смарт-баннеров».

Ключевые цели в Директе — 4%

Узнать подробности и написать заявку для участия в программе можно здесь.

Бонус начинает копиться с начала месяца, в который была оставлена заявка. Например, если заявка пришла 20 июня, бонус начислится с 1 июня суммарно за весь рекламный бюджет, который будет использован по условиям программы. Последний день для подачи заявки — 31 августа.

Бонусы копятся все лето, а в сентябре рекламодатели получат итоговый отчет с накопленными бонусами. Сумма бонусов из отчета придет на баланс аккаунта вместе с первым пополнением счета на любую сумму от 360 рублей (включая НДС).

Напомним, на этой неделе Яндекс.Директ реализовал раздельное управление ставками для закупки мобильного и десктопного рекламного трафика.