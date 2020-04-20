В блоке Достижения и статистика Яндекс.Вебмастера появился индекс скорости сайта

В блоке Достижения и статистика Яндекс.Вебмастера начала отображаться скорость загрузки страниц в Яндекс.Браузере при переходе из мобильного поиска Яндекса. Достижение «скорость сайта» пока находится в режиме бета-тестирования.

Индекс скорости сайта рассчитывается на основе переходов пользователей на сайт из поисковой выдачи Яндекс.Браузера. Для расчета используются обезличенные (анонимизированные) данные Яндекс Браузера.

Индекс скорости рассчитывается для тех сайтов, у которых достаточно трафика для отображения. Если данных недостаточно для расчета, то индекс скорости не будет определен и на шкале не будет заполнено ни одно деление скорости.

Для удобства блок с достижением «скорость сайта» также был добавлен в Сводку Вебмастера:

Индекс скорости обновляется регулярно, не реже, чем раз в месяц.

Для отображения индекса скорости рассчитывается скорость открытия страниц сайта в Яндекс.Браузере при переходе из результатов мобильного поиска Яндекса (по обезличенным данным). Результаты измерений скорости сайтов разными сервисами могут существенно отличаться, это не говорит об ошибках. Нужно учитывать, что могут отличаться как измеряемые величины (например, скорость получения данных от сервера, время отрисовки и другие), так и условия измерения (сегмент пользователей, скорость интернета и другие).

Высокая скорость загрузки сайта напрямую влияет и на показатель отказов, и на конверсию сайта. По данным исследований, 70% людей не готовы ждать загрузки мобильного сайта более 2-х секунд. Чтобы самостоятельно увеличить скорость загрузки сайта, нужно оптимизировать его. Подробнее о том, как это сделать, можно прочесть в Справке.

Напомним, блок «Достижения и статистика» появился в Яндекс.Вебмастере в ноябре прошлого года. В нем представлена актуальная информация о том, каких успехов удалось добиться в продвижении сайта и других источников.