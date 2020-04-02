Яндекс.Вебмастер упростил отслеживание состояния ключевых страниц сайта

Яндекс.Вебмастер начал автоматически добавлять мониторинг важные страницы: главную и те, изменения которых могут быть важны для сайта.

Чтобы отслеживать изменения других страниц — нужно нажать кнопку «Отслеживать» напротив их адресов или добавьте URL вручную.

Если вебмастеру важны все трафиковые страницы, нужно нажать «Отслеживать все»:

Всего можно добавить в отслеживание до 100 страниц. Менять страницы в списке можно в любой момент. При изменениях на важных страницах на e-mail будут приходить соотвествующие уведомления.

Список первых 3000 страниц сайта, которые находятся не ниже 50 позиции в поисковой выдаче, можно посмотреть на странице «Статистика страниц».

Мониторинг отслеживает изменения по нескольким параметрам. Это:

заголовок страницы (title);

метатег Description;

дата последнего обхода роботом;

HTTP-код ответа роботу;

контент страницы в результатах поиска;

статус страницы в поиске (добавлена или исключена);

указание на канонический адрес страницы.

Вебмастер может включить или выключить оповещения по каждому из этих параметров в настройке уведомлений.

Напомним, со вчерашнего дня в Яндекс.Вебмастере стала доступна расширенная статистика страниц сайта, которые добавлены в Sitemap или переведены в формат Турбо.