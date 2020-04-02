Яндекс.Вебмастер упростил отслеживание состояния ключевых страниц сайта

Оксана Мамчуева -
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Яндекс.Вебмастер начал автоматически добавлять мониторинг важные страницы: главную и те, изменения которых могут быть важны для сайта. 

Чтобы отслеживать изменения других страниц — нужно нажать кнопку «Отслеживать» напротив их адресов или добавьте URL вручную.

Если вебмастеру важны все трафиковые страницы, нужно нажать «Отслеживать все»:

Всего можно добавить в отслеживание до 100 страниц. Менять страницы в списке можно в любой момент. При изменениях на важных страницах на e-mail будут приходить соотвествующие уведомления.

Список  первых 3000 страниц сайта, которые находятся  не ниже 50 позиции в поисковой выдаче, можно посмотреть на странице «Статистика страниц»

Мониторинг отслеживает изменения по нескольким параметрам. Это:

  • заголовок страницы (title);
  • метатег Description;
  • дата последнего обхода роботом;
  • HTTP-код ответа роботу;
  • контент страницы в результатах поиска;
  • статус страницы в поиске (добавлена или исключена);
  • указание на канонический адрес страницы.

Вебмастер может включить или выключить оповещения по каждому из этих параметров в настройке уведомлений.

Напомним, со вчерашнего дня в Яндекс.Вебмастере стала доступна расширенная статистика страниц сайта, которые добавлены в Sitemap или переведены в формат Турбо.

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