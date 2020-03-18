Яндекс.Вебмастер тестирует доступ к расширенной статистике по сайту

Оксана Мамчуева -
135

Яндекс.Вебмастер в рамках эксперимента открыл доступ к расширенной статистике по сайту на некоторые аккаунты. Участвующие в тестировании вебмастера получили об этом письменное уведомление: 

Для того, чтобы получать статистику без ограничений, необходимо использовать файл Sitemap или технологию Турбо. Статистику по страницам из этих источников можно будет скачать в виде архива.

Статистика основана на результатах поисковой выдачи на любых устройствах по всем регионам. Архив содержит информацию об URL и поисковом запросе, по которому страница отображалась последние семь дней. Для каждой страницы можно посмотреть: клики, показы, среднюю позицию по показам.

А также файл содержит данные о состоянии страниц в поиске на данный момент:

  • url — адрес страницы;
  • httpCode — HTTP-код, полученный роботом во время последнего обхода;
  • status — статус страницы в поиске;
  • lastAccess — дата последнего посещения страницы роботом;
  • turboPage — наличие Турбо-страницы для URL;
  • fromSitemap — наличие URL в файле Sitemap;
  • redirTarget — адрес страницы для перенаправления;
  • relCanonical — адрес основной страницы (значение атрибута rel=«canonical»);
  • title — заголовок страницы (содержимое HTML-элемента title);
  • metaDescription — содержимое метатега Description.

Подробней о расширенной статистике по сайту можно почитать в Помощи.

Напомним, не так давно Яндекс.Вебмастер добавил новый функционал в отзывы на сайт. Теперь отзывы можно сортировать по дате, релевантности, популярности и рейтингу. 

ИСТОЧНИКSEO.msk
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о