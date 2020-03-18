Яндекс.Вебмастер тестирует доступ к расширенной статистике по сайту

Яндекс.Вебмастер в рамках эксперимента открыл доступ к расширенной статистике по сайту на некоторые аккаунты. Участвующие в тестировании вебмастера получили об этом письменное уведомление:

Для того, чтобы получать статистику без ограничений, необходимо использовать файл Sitemap или технологию Турбо. Статистику по страницам из этих источников можно будет скачать в виде архива.

Статистика основана на результатах поисковой выдачи на любых устройствах по всем регионам. Архив содержит информацию об URL и поисковом запросе, по которому страница отображалась последние семь дней. Для каждой страницы можно посмотреть: клики, показы, среднюю позицию по показам.

А также файл содержит данные о состоянии страниц в поиске на данный момент:

url — адрес страницы;

httpCode — HTTP-код, полученный роботом во время последнего обхода;

status — статус страницы в поиске;

lastAccess — дата последнего посещения страницы роботом;

turboPage — наличие Турбо-страницы для URL;

fromSitemap — наличие URL в файле Sitemap;

redirTarget — адрес страницы для перенаправления;

relCanonical — адрес основной страницы (значение атрибута rel=«canonical»);

title — заголовок страницы (содержимое HTML-элемента title);

metaDescription — содержимое метатега Description.

Подробней о расширенной статистике по сайту можно почитать в Помощи.

Напомним, не так давно Яндекс.Вебмастер добавил новый функционал в отзывы на сайт. Теперь отзывы можно сортировать по дате, релевантности, популярности и рейтингу.

