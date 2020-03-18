Яндекс.Вебмастер тестирует доступ к расширенной статистике по сайту

Яндекс.Вебмастер в рамках эксперимента открыл доступ к расширенной статистике по сайту на некоторые аккаунты. Участвующие в тестировании вебмастера получили об этом письменное уведомление:
Для того, чтобы получать статистику без ограничений, необходимо использовать файл Sitemap или технологию Турбо. Статистику по страницам из этих источников можно будет скачать в виде архива.
Статистика основана на результатах поисковой выдачи на любых устройствах по всем регионам. Архив содержит информацию об URL и поисковом запросе, по которому страница отображалась последние семь дней. Для каждой страницы можно посмотреть: клики, показы, среднюю позицию по показам.
А также файл содержит данные о состоянии страниц в поиске на данный момент:
- url — адрес страницы;
- httpCode — HTTP-код, полученный роботом во время последнего обхода;
- status — статус страницы в поиске;
- lastAccess — дата последнего посещения страницы роботом;
- turboPage — наличие Турбо-страницы для URL;
- fromSitemap — наличие URL в файле Sitemap;
- redirTarget — адрес страницы для перенаправления;
- relCanonical — адрес основной страницы (значение атрибута rel=«canonical»);
- title — заголовок страницы (содержимое HTML-элемента title);
- metaDescription — содержимое метатега Description.
Подробней о расширенной статистике по сайту можно почитать в Помощи.
Напомним, не так давно Яндекс.Вебмастер добавил новый функционал в отзывы на сайт. Теперь отзывы можно сортировать по дате, релевантности, популярности и рейтингу.
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