В Яндекс.Вебмастере появились новые параметры для сравнения сайтов

Команда Яндекс.Вебмастера добавила новые параметры на страницу качества, чтобы вебмастерам было еще удобнее сопоставлять сайты.

Теперь можно будет сравнивать свой сайт с другими по показателям, которые помогают судить о динамике развития сайта внутри бизнес-ниши:

наличие профиля в Яндекс.Справочнике

рейтинг магазина на Яндекс.Маркете

наличие мобильных приложений в Google Play и App Store

Подробнее об отслеживании показателей качества можно прочесть в Помощи.

Напомним, Яндекс обновил страницу «Показатели качества» в Вебмастере в ноябре 2019 года. До сих пор можно было сравнивать сайты по следующим показателям: по ИКСу, наличию у сайта знака Турбо-страниц, а также по прогрессу получения знаков.