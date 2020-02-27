В Яндекс.Вебмастере появились новые параметры для сравнения сайтов

Команда Яндекс.Вебмастера добавила новые параметры на страницу качества, чтобы вебмастерам было еще удобнее сопоставлять сайты.
Теперь можно будет сравнивать свой сайт с другими по показателям, которые помогают судить о динамике развития сайта внутри бизнес-ниши:
- наличие профиля в Яндекс.Справочнике
- рейтинг магазина на Яндекс.Маркете
- наличие мобильных приложений в Google Play и App Store
Подробнее об отслеживании показателей качества можно прочесть в Помощи.
Напомним, Яндекс обновил страницу «Показатели качества» в Вебмастере в ноябре 2019 года. До сих пор можно было сравнивать сайты по следующим показателям: по ИКСу, наличию у сайта знака Турбо-страниц, а также по прогрессу получения знаков.
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