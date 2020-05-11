Вебмастер начинает публиковать интересные статьи пользователей

Яндекс.Вебмастер начнет размещать в своем блоге и канале Дзена подборки интересных статей и материалов для вебмастеров: новости про работу с сайтами, статьи по их оптимизации, подборки ресурсов для автоматизации работы и т. д.

Каждый желающий может предложить новость, которую нашел или опубликовал сам на других ресурсах. Если она окажется интересной, то обязательно попадет в выпуск.

Присланные специалистами рынка материалы могут помочь остальным вебмастерам улучшить свои сайты и сделать их качественнее, найти решения проблем, которые до этого не давали покоя.

Поделится собственными наработками и статьями можно, прислав материалы через форму, для последующей их публикации в блоге Вебмастера.

Напомним, в конце апреля в блоке Достижения и статистика Яндекс.Вебмастера начал отображаться индекс скорости сайта. Индекс скорости сайта рассчитывается на основе переходов пользователей на сайт из поисковой выдачи Яндекс.Браузера.