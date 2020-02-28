Viber начинает продажу рекламы в России

Мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России. Селлером компании станет IMHO, уже сотрудничающая с Яндексом, Rambler Group, YouTube и другими крупными площадками.

IMHO займется реализацией рекламных возможностей платформы Viber на территории России, а также будет продавать формат Post Call Video (видеореклама после звонка). Кроме того, рекламодателям будут доступны реклама в списке чатов и брендированные наборы стикеров.

Эксперты рынка выразили мнение, что логичным шагом была бы также реализация возможности «откупиться» от показа подобной рекламы по модели подписки:

«Есть вероятность, что данный тип рекламы будет стимулировать пользователей использовать для звонков мессенджеры конкурентов. Такой формат может стать проблемой для мессенджера, так как если он не будет нативным, пользователи уйдут во ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Telegram».

В пресс-службе Viber пояснили, что «реклама никогда не будет занимать больше 20%, чтобы приложение соблюдало баланс между интересами бизнеса и запросами аудитории».

Напомним, весной прошлого года Viber запустил покупки в приложении для российских пользователей. А летом в мессенжере появилась лента рекомендаций Яндекс.Дзен.

