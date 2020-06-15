Viber запустил в России групповые видеозвонки на 20 участников

Функция групповых видеозвонков в мессенджере Viber стала доступна по всему миру, в том числе и в России. Групповые видеозвонки заработали на всех платформах – Android, iOS и Viber для компьютера.

Так же, как и в групповых аудиозвонках, пользователь может начать групповой видеозвонок в любом групповом чате, где не более 20 участников, просто нажав на кнопку видеозвонка в верхней части экрана, или добавив новых участников в текущий видеозвонок.

В групповых видеозвонках основное внимание отдается говорящему — его видео отображается для всех остальных участников, однако, есть возможность закрепить на экране видео любого другого собеседника.

Во время звонка участники могут отключать свое видео и микрофон, а также видеть, кто из других участников сделал так же. С помощью Viber для компьютера, участники также могут транслировать свой экран для остальных, это позволяет использовать групповые звонки для: преподавания йоги, кулинарных курсов, рабочих совещаний, совместного просмотра кино и т.д.

Напомним, в феврале мессенджер Viber впервые начал продавать рекламу в России. Селлером компании стала IMHO, уже сотрудничающая с Яндексом, Rambler Group, YouTube и другими крупными площадками.

Отметим, что сегодня Яндекс также анонсировал запуск собственного сервиса групповых видеовстреч Яндекс.Телемост.