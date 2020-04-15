Google запустил инструмент для создания коротких промо-видео для YouTube

Google представил бета-версию нового инструмента YouTube Video Builder, с помощью которого компании смогут создавать короткие промо-видео для YouTube.

Новый инструмент доступен на бесплатной основе. Воспользоваться им могут компании любого размера.

YouTube Video Builder анимирует статичные ресурсы – изображения, текст и логотипы. В ролик также можно добавить музыку из библиотеки Google.

При создании ролика можно выбрать подходящий шаблон, настроить цветовую гамму и шрифт, чтобы они отвечали корпоративному стилю компании, и быстро создать короткое видео длительностью от 6 до 15 секунд.

Чтобы присоединиться к бета-тестированию нового инструмента, нужно заполнить форму по ссылке.