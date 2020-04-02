Facebook добавил новые функции для публикации видео

Facebook объявил о запуске ряда новых функций, связанных с публикацией видео.

Среди основных нововведений:

обновление инструмента для массовой загрузки видео Bulk Uploader;

новые возможности плейлистов;

новая функция «Series», позволяющая организовывать контент в серии;

массовые действия.

Bulk Uploader

Обновлённый инструмент теперь позволяет загружать до 50 видео за раз на одну страницу.

Во время загрузки пользователи могут редактировать заголовок и описание видео, добавлять метки, планировать публикацию и выбирать другие настройки.

Разработчики также улучшили функционал планирования публикаций. Так, теперь пользователи могут запланировать отдельные видео на конкретное время или же выбрать публикацию загруженных видео согласно расписанию. Например, при загрузке 10 роликов можно выбрать автоматическую публикацию 1 видео в день, неделю или любой другой интервал.

Массовые действия

Среди доступных массовых действий, которые можно применять к нескольким видео за один раз, значатся:

In-stream реклама;

Расписание;

Добавление меток;

Добавление пользовательских ярлыков;

Добавление видео в плейлист/серию;

Автоматические подписи;

Ограничение аудитории (доступно только на момент загрузки).

Плейлисты

Facebook также обновил функционал плейлистов, чтобы пользователи могли лучше организовывать свой контент.

Преимущества плейлистов:

Ими можно делиться как публикациями в новостной ленте;

Плейлисты занимают видное место на странице;

Позволяют улучшить дистрибуцию видео;

Администраторы страниц могут контролировать порядок, в котором пользователи могут просматривать видео в плейлистах;

Для каждого плейлиста создаётся уникальная ссылка, которой можно делиться в Facebook и на других сайтах;

Администраторы страницы могут создавать, редактировать и перестраивать плейлисты через Creator Studio.

Серии видео

Facebook также запускает совершенно новую функцию, похожую на плейлисты, – «Series».

Создание серии видео даёт те же преимущества, что и у плейлистов, а также:

Пользователи могут перемещаться между сезонами и эпизодами. Они также могут продолжить просмотр с того места, где остановились.

Возможность продолжить просмотр серии видео в Facebook Watch и т.д.

Facebook рекомендует использовать новую функцию при запуске новой подборки эпизодов.

Что касается плейлистов, то они больше подходят для тематического контента. Серии в свою очередь предназначены для групп эпизодов, которые «рассказывают» историю.

Вкладка «Видео»

Плейлисты и серии теперь будут располагаться на новой вкладке «Видео», которая запускается на всех страницах.

В этом разделе пользователи также смогут подписаться на обновления страницы и получать оповещения о появлении новых видео.

Напомним, что ранее Facebook анонсировал новые функции для прямых трансляций и рассказал, что теперь это направление является приоритетным для компании.