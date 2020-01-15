Google Ads сделает Parallel Tracking обязательным для видеорекламы в марте

Google Ads сообщил, что параллельное отслеживание (Parallel Tracking) станет обязательным для всех видеокампаний с 31 марта. Сейчас его использование является опциональным.

Тем рекламодателям, которые работают со сторонними сервисами по измерению кликов, рекомендуется связаться с ними и выяснить, не повлияет ли использование параллельного отслеживания на точность предоставляемых ими данных.

Подробнее о том, как включить параллельное отслеживание в кампании, можно прочитать в Справке.

Напомним, что в апреле 2019 года Google Ads отложил запуск Parallel Tracking для видеорекламы, чтобы у рекламодателей было больше времени на подготовку к этому изменению.