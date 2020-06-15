Видеохаб Яндекс.Эфира снижает порог для подключения монетизации каналов

Команда Яндекс.Эфира рассказала о нескольких важных обновлениях для авторов, приуроченных к прошедшему 14 июня международному дню блогера.

Теперь для подключения монетизации достаточно набрать всего 10 000 просмотров на канале. Порог монетизации был снижен в пять раз для того, чтобы блогерство приносило не только удовольствие, но и доход.

Следить за тем, как достигается этот показатель, можно на вкладке «Монетизация» в своем аккаунте.

Кроме того, авторам стала доступна более подробная статистика канала: среднее и общее время просмотра, количество уникальных зрителей, социально-демографический портрет аудитории. Можно изучить статистику всего канала или отдельного видео, выбрав необходимый промежуток времени: месяцы, недели, дни или часы.

На платформе реализована мультиканальность: теперь под одной учетной записью можно создавать несколько каналов.

Напомним, Яндекс.Эфир открыл платформу для создателей видеоконтента в марте этого года. Раньше Яндекс.Эфир показывал в основном телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные события, музыкальные клипы и другой традиционный для телеэфира контент. Теперь предложить свое видео зрителям Эфира могут все, кто создает видеоконтент высокого качества.