Почта Mail.ru тестирует сервис звонков и видеосвязи

Почта Mail.ru готовит к запуску сервис Видеозвонки Mail.ru: он поддерживает групповые звонки, в которых могут участвовать до 100 человек.

Создать онлайн-встречу сможет любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, при этом участникам не понадобится ни регистрироваться, ни скачивать приложение — достаточно будет перейти по ссылке.



Сервис ориентирован на широкий круг задач: от семейного общения до деловых собраний и онлайн-обучения. Он интегрирован в Почту Mail.ru, как в мобильную, так и в веб-версию.

Создавать онлайн-звонки и приглашать участников смогут все пользователи, у которых есть аккаунт Mail.ru. Ссылку на звонок можно создать как в меню Почты, так и прямо при создании письма.

Быстро перейти к звонкам также можно из Календаря Mail.ru, создав ссылку на звонок прямо во встрече. Эта функция пригодится пользователям, у которых запланировано несколько онлайн-звонков подряд, чтобы они могли быстро подключаться к новой беседе и не искали каждый раз нужную ссылку в письмах. Кнопка для перехода к сервису также появится на главной странице портала Mail.ru.

Видеозвонки Mail.ru пока запущены в тестовом режиме для части аудитории. В ближайшее время они станут доступны всем пользователям. Запуск сервиса стал возможен благодаря технологиям видеозвонков, которые уже используются в ряде проектов Mail.ru Group, например, в соцсети Одноклассники, сервисе Юла и мессенджере ICQ New.

