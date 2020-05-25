Виджет Google Translate стал доступен бесплатно для части сайтов

Google снова открыл доступ к виджету Google Translate для части сайтов. Это изменение было призвано помочь вебмастерам охватить больше пользователей в это непростое время.

Виджет будет доступен только для некоммерческих ресурсов, которые публикуют контент преимущественно на тему COVID-19. Отправить заявку на использование можно по ссылке.

Для всех остальных ресурсов Google рекомендует использовать Cloud Translation API.

Ранее Google прекратил поддержку виджета Google Translate, но в связи с событиями в мире решил снова её возобновить и сделать виджет доступным для некоммерческого использования.