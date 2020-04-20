В рекомендательном виджете РСЯ теперь можно размещать собственные промоматериалы

Теперь в рекомендательном виджете помимо автоматических рекомендаций и рекламы РСЯ появилась возможность размещать собственные промоматериалы и прямые продажи.

Они нативно встраиваются в виджет и внешне ничем не отличаются от остальных рекомендаций.

Прямые продажи позволят расширить рекламный инвентарь, а добавление собственных промо поможет в продвижении внутреннего контента сайта. Например, можно разместить в виджете новую статью, спецпроект, рубрику или партнерский контент.

Динамическая монетизация позволит объединить в рекламном виджете прямые продажи и РСЯ в единый аукцион, где побеждает самая высокая ставка, а партнер получает максимальный доход от каждого показа рекламного блока. Реклама размещается среди рекомендаций и имеет одинаковое с ними оформление.

Команда Яндекса надеется, что новые возможности позволят увеличить эффективность монетизации и дадут дополнительную гибкость в управлении контентом виджета.

Чтобы начать размещать в рекомендациях собственные блоки, необходимо создать виджет в ADFOX.Подробности про замену блоков в рекомендательном виджете и пошаговую инструкцию по настройке ячеек можно найти в Справке.

Напомним, рекомендательный виджет стал доступен всем партнерам РСЯ в конце января. Это блок на странице сайта, в котором показываются релевантные для каждого пользователя материалы и текстово-графическая реклама Директа.

