Россияне в 2019 году потратили $19 млн в приложениях для знакомств

Оксана Мамчуева -
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Пользователи в России за 2019 год потратили в $19 млн в десяти самых популярных приложениях для знакомств.

Как сообщили в исследовательской компании App Annie, лидером по популярности среди россиян стал Tinder. Его чаще всего выбирают и пользователи во Франции, Германии и Великобритании. На втором месте у российских пользователей — Badoo, на третьем — Mamba Dating.

Суммарно в России, Франции, Германии и Великобритании траты пользователей в сервисах знакомств составили $345 млн за год. А по всему миру пользователи в прошлом году потратили в дейтинговых приложениях $2,2 млрд.

Больше всего денег пользователи потратили в Tinder. На втором месте по тратам — Bumble, на третьем — Azar.

Отметим, что вчера, накануне Дня всех влюбленных, компании Facebook пришлось отложить запуск своего нового сервиса для знакомств Dating в Европе. Компания не предоставила юридически требуемую оценку рисков конфиденциальности ведущему ирландскому регулятору — Комиссии по защите данных (DPC).

ИСТОЧНИКvc.ru
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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