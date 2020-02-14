Россияне в 2019 году потратили $19 млн в приложениях для знакомств

Пользователи в России за 2019 год потратили в $19 млн в десяти самых популярных приложениях для знакомств.

Как сообщили в исследовательской компании App Annie, лидером по популярности среди россиян стал Tinder. Его чаще всего выбирают и пользователи во Франции, Германии и Великобритании. На втором месте у российских пользователей — Badoo, на третьем — Mamba Dating.

Суммарно в России, Франции, Германии и Великобритании траты пользователей в сервисах знакомств составили $345 млн за год. А по всему миру пользователи в прошлом году потратили в дейтинговых приложениях $2,2 млрд.

Больше всего денег пользователи потратили в Tinder. На втором месте по тратам — Bumble, на третьем — Azar.

Отметим, что вчера, накануне Дня всех влюбленных, компании Facebook пришлось отложить запуск своего нового сервиса для знакомств Dating в Европе. Компания не предоставила юридически требуемую оценку рисков конфиденциальности ведущему ирландскому регулятору — Комиссии по защите данных (DPC).