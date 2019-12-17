В Windows 10 стал доступен визуальный поиск

Анна Бондарь -
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Microsoft объявил о добавлении функции визуального поиска в поисковую строку в Windows.

Новая опция позволяет пользователям сделать скриншот всего экрана или его части и выполнить поиск с помощью Bing Visual Search.

На первом этапе функция запускается для пользователей в США, но в скором времени также будет внедрена и в других странах.

Визуальный поиск – удобный инструмент для покупателей, с помощью которого можно найти похожие товары. Функция также распознаёт достопримечательности, растения, животных, знаменитостей и текст внутри изображений.

Визуальный поиск доступен для пользователей с Windows 10 May 2019 Update и более поздними версиями ОС.

Компания также выпустила API, который позволяет разработчикам встраивать визуальный поиск в собственные продукты.

ИСТОЧНИКMicrosoft
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Bing, США — бесполезно

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1 день назад