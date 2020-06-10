Джон Мюллер о роли Core Web Vitals в ранжировании

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, какую роль новые метрики Core Web Vitals будут играть в ранжировании после запуска нового сигнала Page Experience, анонсированного ранее в этом месяце.

По словам Мюллера, в целом эти метрики, скорее всего, будут более значимыми для общих запросов. При этом в случае брендовых или навигационных запросов скорость загрузки страницы будет играть меньшую роль.

«Сложно сказать, насколько крупным фактором ранжирования будут новые метрики Core Web Vitals для SEO. Однако они, вероятно, будут играть большую роль для общих запросов. В случае брендового или навигационного поиска скорость страницы будет менее важной», — ответил Мюллер.

According to @JohnMu: hard to say how big of a ranking factor the new Core Web Vital metrics will be for SEO, but they are likely to play a bigger role for generic queries.



If you conduct a branded or navigational search, page speed will be less important.



h/t @rustybrick — Lily Ray 😏 (@lilyraynyc) June 9, 2020

Напомним, что новый сигнал ранжирования Page Experience, включающий в себя метрики Core Web Vitals и другие показатели, будет запущен в 2021 году.

Добавим также, что ранее Джон Мюллер рассказал в Twitter подробнее о том, что представляют собой Core Web Vitals.