ВКонтакте запустила агрегатор развлекательного и образовательного контента

ВКонтакте запустила мини-приложение «Дома посмотрю» с афишей самых заметных онлайн-мероприятий, которые проходят в VK, а также подборками познавательных статей и видео.

С его помощью пользователи легко спланируют досуг: найдут события в тематических категориях и смогут добавить их в свое расписание. Похоже на программу телевизионных передач — только для трансляций в VK и с разделением по интересам.



В сервисе есть тематические категории: «Музыка», «Культура», «Игры», «Спорт», «Образование». В них собраны трансляции концертов, спектаклей, лекций, чемпионатов и других событий, а также подборки: например, видео для занятий спортом, игр про эпидемии или образовательных курсов.



Расписание будет регулярно обновляться. Пользователь может добавить понравившиеся мероприятия или подборки в избранное и просматривать их прямо в мини-приложении.

Ранее ВКонтакте запустила тематическую ленту #лучшедома для тех, кто устал читать новости про коронавирус. В ней нет тревожных новостей — только бесконечный познавательный и развлекательный контент: трансляции концертов и других культурных событий, разнообразные идеи для досуга на самоизоляции, флешмобы и конкурсы.