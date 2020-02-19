ВКонтакте добавила в рекламный кабинет пересечение аудиторий

ВКонтакте добавила новые настройки для рекламодателей — пересечение аудиторий. Эта функция помогает более точно настраивать, кто увидит рекламные записи, и тем самым повышать их эффективность.

В VK при настройке таргетинга доступен выбор из 18 категорий и более чем 70 интересов. Благодаря новой функции, их легко объединять в любых комбинациях, в том числе в сочетании с параметрами «Подписчики сообществ» и «Активность в сообществах». Более того, интересы можно и исключать — это позволит не тратить бюджет на неподходящую аудиторию.

Пересечение аудиторий позволяет решать любые задачи. Рекламодатели могут:

настроить рекламу для тех, кто увлекается одновременно разными темами — к примеру, мотоциклами и туризмом;

отсеять часть аудитории — если для рекламы курса лекций добавить интерес «Образование» и исключить интерес «Родитель», то рекламу не увидят те, кто ищет кружки для детей;

комбинировать разные параметры — и например, обращаться ко всем, кто подписан на сообщества про Санкт-Петербург и интересуется страхованием.

Светлана Черникова, руководитель внутреннего маркетинга ВКонтакте для бизнеса:

«Раньше таргетологи могли ориентироваться только на отдельные увлечения пользователей — было сложно точечно предложить сложный продукт: питание для автомобилистов, мотоциклетную одежду для девушек, образовательные курсы для тех, кто увлекается туризмом. Теперь же сегментировать свою целевую аудиторию и обратиться к ней проще: достаточно настроить пересечение интересов или исключить некоторые из них. А чем релевантнее предложение, тем выше конверсия и больше лидов».

Напомним, в декабре в рекламном кабинете ВКонтакте появилось массовое копирование объявлений.