ВКонтакте запускает автопродвижение товаров

ВКонтакте продолжает активно работать над платформой e-commerce и теперь запускает автопродвижение товаров.

Рекламный инструмент действует сразу в двух направлениях: привлекает новую аудиторию с помощью лучших предложений Магазина и возвращает пользователей, которые уже просматривали ассортимент. При этом алгоритмы сами находят товары с самыми высокими показателями и предлагают их пользователям, которые вероятнее всего сделают покупку.

Автопродвижение товаров подойдет как новичкам, так и профессионалам. Чтобы его запустить, не нужны детальные настройки. Достаточно нажать «Продвигать» в разделе «Товары», а затем указать дневной лимит и написать текст двух объявлений: для тех, кто уже просматривал каталог Магазина, и для тех, кто увидит ассортимент впервые. При этом рекламодатель может оставить объявление только для одной аудитории — например, если его интересует именно возвращение клиентов.

Затем всю работу сделают алгоритмы. В рекламе для новой аудитории они покажут самые популярные товары Магазина — причем именно тем людям, которые вероятнее всего перейдут к покупке. В рекламе для тех, кто уже знаком с ассортиментом, алгоритмы предложат товары из просмотренных — но тоже с самыми высокими показателями.

Светлана Черникова, руководитель внутреннего маркетинга ВКонтакте для бизнеса:

«Мы продолжаем делать нашу платформу e-commerce многофункциональной и при этом простой — так, чтобы свои задачи быстро и легко решали как люди без опыта в рекламе, так и специалисты. Автопродвижение товаров позволяет не тратить время на настройки таргетинга, анализ ассортимента и выбор предложений, которые привлекут больше всего клиентов. Пара кликов — и объявление запущено, всю работу делают алгоритмы, а результат высокий».

Напомним, ранее ВКонтакте обновила процесс закупки рекламы: включила в опцию «Автоматическое управление ценой» три существующие стратегии (в том числе oCPM) и добавила новую — максимальное количество кликов. Теперь рекламодателям не придется разбираться, чем отличаются модели закупки и какую из них лучше использовать.