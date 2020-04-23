ВКонтакте объединила «Автоматическое управление ценой» с моделью оплаты oCPM

ВКонтакте обновила процесс закупки рекламы: включила в опцию «Автоматическое управление ценой» три существующие стратегии (в том числе oCPM) и добавила новую — максимальное количество кликов.

Теперь рекламодателям не придется разбираться, чем отличаются модели закупки и какую из них лучше использовать. Достаточно включить опцию «Автоматическое управление ценой» и выбрать, какой результат нужен от объявления. А дальше все сделает система: проследит за самой выгодной ставкой, распределит показы в течение дня и не выйдет за рамки бюджета.

Новая цель — максимум переходов — доступна для объявлений, из которых можно куда-либо перейти: по ссылке, нажатием на кнопку или сниппет. Оплата будет производиться по показам, но система их оптимизирует, чтобы объявление получило максимальное количество кликов за указанный рекламодателем дневной лимит.

Светлана Черникова, руководитель внутреннего маркетинга ВКонтакте для бизнеса:

«Автоматическое управление ценой по конечной цели будет полезно рекламодателям, которым важно работать на результат и экономить при этом как деньги, так и собственное время. Например, в фиксированном CPC вы сами устанавливаете стоимость клика и можете прогнозировать результаты объявления. Однако не видите актуальную ситуацию на аукционе, а значит, можете переплатить. Либо вам придется постоянно менять ставку вручную. Все это можно доверить алгоритмам: с новой целью — максимум переходов — вы без лишних усилий получите лучшие показатели за указанный бюджет. По результатам наших тестов стоимость клика при использовании новой стратегии снижается на 20% по сравнению с CPC».

Ранее ВКонтакте начала тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы». Функция пригодится тем, кто продвигает личный бренд.