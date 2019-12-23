ВКонтакте представила беседы сообществ

ВКонтакте запустила беседы в сообществах. Администраторы могут создать до 20 чатов, в каждый из которых вступят до двух тысяч человек. Обновление позволит отвечать на вопросы клиентов и узнавать их интересы, обсуждать с поклонниками новые работы, организовывать встречи и договариваться о стратегии в командных играх.

На главной странице сообщества видно, сколько чатов уже создано и сколько людей в них общаются прямо сейчас. Когда пользователь присоединится к беседе, он увидит в ней последние 300 сообщений.

Раздел «Беседы» появился в сообществах, в которых состоит меньше 100 тысяч человек. При этом если подписчиков станет больше, функция по-прежнему будет доступна.

Максим Павлов, менеджер продукта «Сообщества» ВКонтакте:

«Сообщества уже давно используют беседы, чтобы объединять подписчиков по интересам, отвечать на их вопросы, обсуждать последние новости. Это один из самых удобных и привычных способов общения. Просто раньше администраторы создавали обычные чаты и делились на них ссылкой, а теперь могут делать это прямо в своем сообществе».

Напомним, на прошлой неделе ВКонтакте в рамках эксперимента запустила собственное издание «Фокус». Это инфотейнмент-медиа, которое освещает самые обсуждаемые в VK темы, ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами.