ВКонтакте появилась тематическая лента для тех, кто устал от новостей про коронавирус

ВКонтакте представила ленту #лучшедома. В ней нет тревожных новостей о коронавирусе — только бесконечный познавательный и развлекательный контент: трансляции концертов и других культурных событий, разнообразные идеи для досуга на самоизоляции, флешмобы и конкурсы.

В мобильном приложении соцсети ленту #лучшедома можно найти в разделе «Интересное», а в десктопной версии — во вкладке «Новости», в меню справа.

В новую тематическую ленту попадают самые интересные записи с хештегом #лучшедома. Здесь легко найти, чем заняться на самоизоляции: что посмотреть, во что поиграть, как держать себя в форме. Пользователи рекомендуют любимые кафе с доставкой, делятся идеями для онлайн-встреч с друзьями и поддерживают флешмобы. А официальные сообщества театров, музеев и других организаций публикуют трансляции спектаклей, экскурсий, концертов, спортивных тренировок и многое другое.

Андрей Якушев, руководитель направления Потребления контента и Рекомендаций ВКонтакте:

«Новостей про пандемию сейчас очень много. За ними важно следить, чтобы понимать всю серьезность ситуации и знать, какие меры принимаются для защиты людей. Но не менее важно и переключаться: чтобы снять психологическое давление, поднять себе настроение и пополнить запас сил. Мы решили отказаться от шуток на 1 апреля и заменить их на хорошие новости. Благодаря нашим обновлениям пользователи смогут отвлечься от переживаний и приятно провести время. Таким образом, ВКонтакте мы сохраняем баланс: продолжаем информировать, но и предлагаем идеи для развлечений».

Помимо ленты, ВКонтакте готовит мини-приложение на платформе VK Mini Apps — с удобным расписанием онлайн-событий и разделением на категории.

Кроме того, в мобильном приложении VK истории, связанные с самоизоляцией, будут отображаться в отдельном блоке между записями в ленте новостей. Здесь можно будет подглядеть, как проводят дни в самоизоляции друзья и знаменитости, а также развлечься мемами или познавательными материалами от сообществ.

Ранее в пресс-службе ВКонтакте сообщили, что в период самоизоляции выросла активность и количество аудитории VK Mini Apps. Пользователей, которые ежедневно заходят в мини-приложения, стало больше на 260% по сравнению с прошлым месяцем.

