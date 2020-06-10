ВКонтакте инвестирует в «Клипы» миллиард рублей

ВКонтакте инвестирует миллиард рублей в свой новый сервис с короткими вертикальными видео и AR-спецэффектами «Клипы».

Бюджет пойдет на производство уникального контента в сотрудничестве с партнерами, продвижение всего раздела и самих создателей видео, а также на программу монетизации для авторов.



Компания заключит эксклюзивные контракты с заметными производителями видеоконтента: авторами, киностудиями, продакшенами и ТВ-каналами — переговоры уже идут. Пользователей ждут премьеры, которые можно будет увидеть только в «Клипах», а также форматы, созданные специально для сервиса.



ВКонтакте также работает над механиками платформы и программой монетизациидля авторов клипов. Они смогут зарабатывать на своем творчестве, а условия станут одними из лучших на рынке.



Кроме того, часть бюджета предназначается для маркетинговых задач. ВКонтакте планирует активно продвигать раздел, чтобы пользователи не упустили возможность попробовать себя в создании видеоконтента, а также знали, где они всегда могут найти увлекательные видео и приятно провести время. При этом платформа поможет начинающим и опытным авторам разобраться с инструментами нового сервиса и поиском первой аудитории, а также обработает их отзывы и при необходимости расширит возможности раздела.

Александр Круглов, заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса ВКонтакте:

«Мы уверены, что видео как тип контента будет все более востребованным, и хотим лидировать в этом направлении. Поэтому мы готовы инвестировать в ”Клипы” — масштабный проект VK, в который мы верим. Первичный контент и работа по продвижению раздела обеспечат “Клипам” мощный старт и позволят быстро стать любимым сервисом пользователей».

Напомним, «Клипы» — это бесконечная лента с короткими вертикальными видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Уже в первый день после запуска, когда раздел был доступен лишь 40% аудитории приложения VK, клипы заинтересовали 8 миллионов пользователей и собрали свыше 110 миллионов просмотров.



