За первый день клипы ВКонтакте собрали 110 млн просмотров

Новый раздел ВКонтакте «Клипы» в первый же день работы оказался в центре внимания пользователей. Сервис привлек 8 миллионов человек — благодаря им клипы собрали 110 миллионов просмотров за один день. При этом «Клипы» были доступны только 40% аудитории платформы.

В среднем каждый зашедший в раздел посмотрел 13 роликов, а один из пользователей не смог оторваться от ленты и установил рекорд: посмотрел 1681 клип за неполный день. Аудитория активно обсуждает видео и поддерживает авторов: всего за день зрители написали 92 тысячи комментариев и поставили 3,7 млн отметок «Нравится».

Также «Клипы» стали одной из самых обсуждаемых в рунете тем. Пользователи написали о них больше 35 тысяч постов.

Напомним, запущенный вчера раздел «Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования.

С помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Одна из ключевых особенностей съемки — управление с помощью AR-механик.

Набрать просмотры на начальном этапе поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. Выход к широкой аудитории обеспечит новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок. Благодаря всей этой информации алгоритмы смогут предложить каждому пользователю свежий клип, интересный именно ему.

Не отрываясь от просмотра, понравившийся клип можно отправить друзьям сообщением, разместить у себя на стене или в сообществе, а также добавить в закладки, чтобы пересмотреть позже. Все это позволит авторам, брендам и лидерам мнений тратить меньше ресурсов, чтобы на профессиональном уровне поддерживать связь с аудиторией.

В ближайшие дни смотреть видео раздела смогут все пользователи мобильного приложения VK.