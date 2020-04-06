В рекламном кабинете ВКонтакте стали доступны данные о конверсиях на сайте

В рекламном кабинете ВКонтакте теперь можно посмотреть, какие действия совершили пользователи, перешедшие по объявлению на сайт рекламодателя.

Нововведение поможет быстро понять, насколько эффективной была рекламная кампания: например, доходят ли посетители до покупки или останавливаются, добавив товар в корзину.

Для этого на сайте должен быть установлен пиксель VK. Пиксель VK фиксирует 19 конверсионных действий, среди которых «добавление товара в корзину», «заполнениезаявки», «покупка» и другие.

Чтобы аналитика была более точной, информация собирается за неделю: данные будут учтены, даже если пользователь выполнил одно из действий не сразу, а спустя несколько дней. При этом считается не только количество конверсий, но и CR и ценность: важные показатели для оценки эффективности рекламы. Результаты можно увидеть в статистике объявлений прямо в рекламном кабинете ВКонтакте.

Светлана Черникова, руководитель внутреннего маркетинга ВКонтакте для бизнеса:

«Мы хотим сделать аналитику рекламы ВКонтакте прозрачнее для бизнеса и дать ему возможность оценивать эффективность объявлений. Теперь пиксель VK сможет сохранять данные о конверсиях каждого пользователя, который посетит сайт компании в течение недели после взаимодействия с рекламным объявлением. С помощью этих данных рекламодатель сможет оценивать, какая рекламная кампания приносит ему продажи, а от какой стоит отказаться и перераспределить бюджет».

Напомним, на прошлой неделе ВКонтакте стартовала акция для поддержки малого и среднего бизнеса: до 30 июня соцсеть будет удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформе.

