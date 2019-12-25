В рекламном кабинете ВКонтакте появилось массовое копирование объявлений.

Теперь это можно сделать в пару кликов: выделить нужные объявления, нажать кнопку «Действия», затем выбрать или создать новую кампанию:

Следить за процессом копирования поможет иконка часов на статус-баре рядом с колокольчиком — нажав на нее, можно узнать результат.

Важно: можно копировать объявления всех форматов, кроме «Рекламы в Историях».

Напомним, в начале этой недели ВКонтакте запустила беседы в сообществах. Администраторы могут создать до 20 чатов, в каждый из которых вступят до двух тысяч человек. Обновление позволит отвечать на вопросы клиентов и узнавать их интересы, обсуждать с поклонниками новые работы, организовывать встречи и договариваться о стратегии в командных играх.

