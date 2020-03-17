ВКонтакте появилась лента с новостями о коронавирусе

Контакте запустила отдельную новостную ленту для записей о коронавирусе. В нее попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО.

В ленте пользователи найдут не только актуальную информацию о COVID-19, но и подборки скидок в онлайн-сервисах, а также идеи, как провести карантин с пользой.

В мобильном приложении для iOS и Android лента с новостями о COVID-19 расположится вместе с другими тематическими лентами — в разделе «Интересное». Чтобы найти ленту в десктопной версии, нужно открыть «Новости» и кликнуть на пункт «Коронавирус» в меню справа. Также лента открывается по прямой ссылке.

Лента станет доступна всем пользователям в ближайшее время.

Также художники из программы VK Talents подготовили комиксы с рекомендациями, как защитить себя. Персонажи советуют мыть руки и не трогать лицо, держаться подальше от людей, которые болезненно выглядят, а также кашлять и чихать в локоть или салфетку.







Ранее сегодня ВКонтакте поделилась первыми итогами работы регионального представительства в Казани. За полгода ежедневная активная аудитория VK в Татарстане выросла на 3,5%, количество отправленных сообщений — на 18%, звонков стало больше на 13%, а просмотров умной ленты новостей — на 16%.