ВКонтакте добавляет на страницы бизнеса возможности CRM-систем

ВКонтакте расширяет функциональность Страниц бизнеса, добавляя возможности, которые прежде были доступны только при подключении сторонних CRM-систем. Теперь в окне переписки с клиентом продавцы сразу получат самую полезную информацию о нем, а также смогут поставить метки, которые видны только другим администраторам.

Нововведение поможет быстрее отвечать на вопросы пользователей и тем самым повышать лояльность аудитории, а также систематизировать обращения.

В диалоге Страницы бизнеса с пользователем администратор увидит главные сведения: когда человек подписался на сообщество, сколько оставил в нем комментариев и отметок «Нравится» с начала 2020 года, а также, если это открытая информация, сколько ему лет и из какого он города:

Благодаря этим данным администратор задаст меньше уточняющих вопросов и сможет оперативнее помочь пользователю.

Также администраторы могут ставить до 20 любых меток. Например, с их помощью удобно обозначать постоянных клиентов и партнеров, ставить напоминания, что нужно «написать позже», или отмечать пользователей, которые пришли по ошибке, — и, если таких много, пересмотреть коммуникацию в сообществе.

Также в ближайшее время к переписке можно будет оставлять комментарии — пригодится, если ситуация сложная и ее стоит описать подробно. Метки и комментарии в диалоге помогут менеджерам синхронизироваться между собой и проще анализировать сообщения.

Светлана Черникова, руководитель внутреннего маркетинга ВКонтакте для бизнеса:

«Мы стремимся к тому, чтобы у Страниц бизнеса были все инструменты, которые нужны предпринимателям. Тогда не придётся использовать сторонние программы для решения своих задач — в сообществах все будет бесплатно, удобно и понятно. На этот раз мы предложили инструменты, которые помогут сокращать время ответа, поддерживать порядок в сообщениях сообщества и анализировать их».

Ранее ВКонтакте стала помечать отдельным тегом сообщения, которые пользователи отправляют Странице бизнеса после взаимодействия с рекламой. Также эти сообщения попадают в отдельную папку. Благодаря этому нововведению стало проще оценивать эффективность продвижения.