ВКонтакте запустила объединенный сервис денежных переводов

ВКонтакте объединяет свои системы денежных переводов: с карты на карту и между счетами VK Pay. Теперь пользователям будет предлагаться самый выгодный способ отправить деньги — в зависимости от суммы перевода, платежной системы карты, оставшихся лимитов и наличия аккаунта VK Pay. Кроме того, у нового сервиса стало больше возможностей.

Перевести деньги можно с помощью специальной кнопки в переписке с получателем или на его личной странице. Отправитель может выбрать, куда зачислятся деньги. Если на банковскую карту, то получатель сам решит, на какую именно. Если на VK Pay, то получательсможет вывести деньги на карту, а также без комиссии прямо из ВКонтакте оплачивать услуги связи и штрафы ГИБДД, жертвовать на благотворительность, покупать игры, книги, туры и многое другое.

Юрий Иванов, директор по финансовым технологиям и платежным сервисам ВКонтакте:

«Разница между переводами с карты на карту и внутри VK Pay была не всегда очевидна: как выгоднее всего сделать перевод в том или ином случае? Теперь разбираться с этим не придется — мы предложим оптимальный вариант. Зачастую это будет VK Pay, ведь там нет комиссии за перевод. При этом получателю не обязательно выводить деньги из кошелька, потому что внутри есть много способов потратить их с пользой и даже получить кешбэк».

Кроме того, история операций стала общей для обеих систем — она доступна в меню «Денежные переводы». Здесь же можно и отменить отправку средств через VK Pay.

Сейчас объединенный сервис денежных переводов работает в версии ВКонтакте для компьютера. В мобильном приложении для iOS и Android новая функциональность появится в ближайшее время.

Напомним, платформа социальной коммерции VK Pay запустилась летом 2018 года. С ее помощью можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах ВКонтакте. Оплату через VK Pay принимают свыше 200 тысяч сообществ.