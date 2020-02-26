ВКонтакте открыла прием заявок на участие в VK Fellowship

ВКонтакте открыла третий набор на VK Fellowship — стипендиальную программу для преподавателей, которые создали и используют собственный курс по информатике или программированию. В этом году ВКонтакте приглашает участвовать в том числе и авторов онлайн-курсов — даже если те не работают в образовательном учреждении.

Лауреатами станут 15 преподавателей. Они получат денежные гранты в размере 120 тысяч рублей, а также поучаствуют в двух выездных образовательных сессиях: обменяются наработками, укрепят свои soft skills и вместе придумают, как сделать обучение ещё эффективнее.

Стаж и возраст не имеют значения. Ограничение одно: кандидат должен быть не из Москвы или Санкт-Петербурга, потому что VK Fellowship поддерживает учителей, развивающих IT-образование именно в регионах. Подать заявку можно до 27 марта включительно. Итоги будут опубликованы в сообществе VK Education не позднее 26 апреля.

Елизавета Колесникова, руководитель проекта VK Fellowship:

«Классные решения создают сильные специалисты. Сейчас они на вес золота — и мы хотим, чтобы их становилось больше. Для этого нужно развивать интерес школьников и студентов к технологиям и разработке, вдохновлять ими. Именно поэтому, стремясь укрепить IT-сообщество, мы уже третий год поддерживаем учителей информатики и программирования — тех, кто когда-то увлёк профессией и наших будущих сотрудников. При этом мы считаем, что не обязательно работать в образовательном учреждении, чтобы быть Учителем. Поэтому в этом году мы приглашаем участвовать в VK Fellowship и самостоятельных авторов онлайн-курсов».

Напомним, что в прошлом году команда ВКонтакте за месяц получила 206 заявок из 31 региона РФ — это почти в 2,5 раза больше, чем в первом наборе VK Fellowship. Треть претендентов обладала преподавательским опытом свыше 10 лет. Лауреатами стали 15 преподавателей информатики и программирования из 12 регионов России.