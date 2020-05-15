Стартует недельный онлайн-фестиваль VK Fest

Сегодня в 16:00 стартует первый в России семидневный онлайн-фестиваль VK Fest.

С 15 по 21 мая в это же время в сообществе будет начинаться трансляция — зрители увидят больше сотни выступлений и интервью. Эфир этого дня доступен по ссылке.

Участие в VK Fest подтвердили больше 70 артистов, а также звездные гости: журналисты, актеры, стендаперы и другие. Ведущими фестиваля станут Владимир Маркони и голосовой ассистент Маруся.



К музыкальной программе присоединились Noize MC, Steve Aoki и «Дискотека Авария», а также лучшие российские и зарубежные диджеи, которые представят традиционную для фестиваля сцену Radio Record. К лайн-апу фестиваля присоединятся специальные гости — их имена будут анонсированы позднее.

Развлекательная программа VK Fest делится на несколько блоков:

Интервью со звездами

Юмор от ТНТ

Конкурсы от ВКонтакте и партнеров VK Fest

Об артистах, звездных гостях, а также всех активностях можно узнать в официальном сообществе VK Fest. В мини-приложении «Афиша VK Fest» можно найти полное расписание фестиваля, а также подписаться на уведомления обо всех событиях фестивального дня или о начале выступлений любимых артистов.

Напомним, в прошлом году пятый VK Fest собрал 95 тысяч посетителей на площадке и 6 млн в онлайне. Он состоялся в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, и стал самым масштабным за историю фестиваля.