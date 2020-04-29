ВКонтакте запускает программу VK Fresh Code для разработчиков мини-приложений. Она объединяет два направления: образовательное и грантовое.

В рамках онлайн-обучения разработчики углубят свои знания, получат рекомендации от специалистов VK и улучшат сервисы. Также они могут подать заявку на грант — общий призовой фонд в 15 миллионов рублей разделят 50 победителей.

VK Fresh Code состоит из пяти тематических волн. Первая посвящена созданию образовательных сервисов. Чтобы претендовать на грант, разработчикам предстоит сделать свое мини-приложение и опубликовать его в каталоге ВКонтакте. Для этого проект должен подтвердить высокое качество — пройти модерацию и тестирование. Только после этого можно будет подать заявку на участие — успеть нужно до 8 июня включительно.

Побороться за грант могут только физические лица — авторы мини-приложений. При этом неважно, создан проект независимым разработчиком или с поддержкой бизнеса. Один участник может претендовать на грант с несколькими сервисами, но они должны появиться в каталоге именно в период подходящей тематической волны.

Жюри выберет 10 победителей для каждой волны. Они выиграют по 300 тысяч рублей, 150 из которых — в виде сертификата на продвижение ВКонтакте. Более того, авторы лучших сервисов первого этапа получат еще и по iPhone 11. Результаты появятся 12 июня в сообществе VK Mini Apps. Тогда же будет анонсирована тема следующей волны.

Чтобы мини-приложение заслужило высокую оценку, у него должна быть оригинальная идея, благодаря которой пользователи захотят возвращаться в сервис как можно чаще. Члены жюри будут учитывать, насколько качественно и удобно реализована задумка, как быстро растет аудитория, а также насколько перспективным, приятным в использовании и интересным кажется тот или иной проект.

Чтобы присоединиться к программе, не обязательно претендовать на грант — можно стать участником образовательных онлайн-сессий, которые будут доступны всем пользователям. Сотрудники ВКонтакте расскажут больше о технологиях платформы VK Mini Apps, дадут советы по разработке, тестированию и продвижению сервисов, а также разберут идеи и прототипы мини-приложений, соответствующих теме текущего этапа. Некоторые вебинары будут посвящены и soft skills: тайм-менеджменту, управлению командой, презентациям проектов.

В апреле VK Mini Apps побила рекорд по ежемесячной аудитории — этот показатель превысил 36 миллионов человек. Растет и количество активных мини-приложений: еще в марте 2020 их было порядка 15 тысяч, в апреле — уже больше 16 тысяч.

