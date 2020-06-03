ВКонтакте запускает групповые голосовые и видеозвонки прямо на сайте

ВКонтакте появилась возможность устраивать групповые голосовые и видеозвонки прямо с компьютера — в десктопной версии сайта. Ранее они были доступны только в мобильном приложении VK.

С нововведением станет удобнее вести продолжительные разговоры: обсуждать рабочие дела или учебные проекты, видеться с друзьями и близкими, играть в настолки или заниматься спортом онлайн.

На старте одновременно общаться в групповых звонках могут до 8 человек. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок.

Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Вячеслав Шебанов, руководитель команды мессенджера ВКонтакте:

«Запуская групповые звонки, мы стираем расстояния и максимально упрощаем связь между коллегами, учениками, близкими и друзьями. Нам важно, чтобы пользователи могли комфортно общаться в любых ситуациях: когда разговор долгий или на бегу, по делу или для души. Функциональность сервиса будет быстро расширяться: мы планируем увеличивать количество участников и добавлять новые возможности, которые позволят справляться с самыми разными задачами».

Напомним, групповые видеозвонки появились в мобильном приложении VK в мае, а прежде звонки тет-а-тет были доступны в десктопном мессенджере VK Messenger. Система инициализации вызовов выстраивает оптимальные маршруты для звонков, устраняет задержки и повышает стабильность соединения.

По итогам первого квартала 2020 года ежемесячное количество звонков ВКонтакте увеличилось на 24% по сравнению с тем же кварталом 2019 года — до 64 млн в месяц.